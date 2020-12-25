ضاهر: كفر الشعب بكم …ارحلوا فرحيلكم هدية العيد

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر : “إرحلوا، إرحلوا جميعاً واتركوا هذا البلد لشبابه لاحلامه لكفاءاته. كفاكم متاجرة بالدين تحت شعار حماية الطائفة”.

ورأى أن الشعب اللبناني يريد الاستقرار والامن والامان والعيش بكرامة، معتبرا أن السياسيين لا يريدون سوى السلطة والأزلام.

وقال:” كفر الشعب بكم ونبذكم المجتمع الدولي… كفاكم، ارحلوا فرحيلكم هدية العيد”.

إرحلوا

إرحلوا جميعاً واتركوا هذا البلد لشبابه لاحلامه لكفاءاته. كفاكم متاجرة بالدين تحت شعار حماية الطائفة. الشعب اللبناني يريد الاستقرار والامن والامان والعيش بكرامة.اما انتم فلا تريدون سوى السلطة والأزلام.

كفر الشعب بكم ونبذكم المجتمع الدولي… كفاكم

ارحلوا فرحيلكم هدية العيد — Michel Daher (@mgdaher) December 25, 2020