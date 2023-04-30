ضاهر: يبدو أنّ الانتخابات الرئاسيّة ستحصل قريبًا

أشار النائب ميشال ضاهر على حسابه الخاص عبر “تويتر”، إلى أنّه “يبدو أن الانتخابات الرئاسية ستحصل قريبًا بعد وصول رياح التسويات الإقليمية إلى لبنان”.

ضاهر أضاف: “ألم يكن من الأفضل لنا أن نقومَ بتسويةٍ داخليةٍ تحفظ ماء وجه جميع القوى السياسية بدلًا من فرضها علينا من الخارج”.

‏وتابع: علمًا أنّ حصول الرئيس القادم على أكثر من ٨٦ صوتًا ينهي جدليّة تعديل المادة ٤٩ فإلى الإنقاذ ووقف الهدر والفساد درّ”.

يبدو أن الانتخابات الرئاسية ستحصل قريبًا بعد وصول رياح التسويات الإقليمية الى لبنان.

ألم يكن من الافضل لنا أن نقومَ بتسويةٍ داخليةٍ تحفظ ماء وجه جميع القوى السياسية بدلًا من فرضها علينا من الخارج؟

علماً أنّ حصول الرئيس القادم على أكثر من ٨٦ صوتاً ينهي جدليّة تعديل المادة ٤٩ فإلى… — Michel Daher (@mgdaher) April 30, 2023