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ضاهر: يبدو أنّ الانتخابات الرئاسيّة ستحصل قريبًا

منذ 31 ثانية
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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أشار النائب ميشال ضاهر على حسابه الخاص عبر “تويتر”، إلى أنّه “يبدو أن الانتخابات الرئاسية ستحصل قريبًا بعد وصول رياح التسويات الإقليمية إلى لبنان”.

ضاهر أضاف: “ألم يكن من الأفضل لنا أن نقومَ بتسويةٍ داخليةٍ تحفظ ماء وجه جميع القوى السياسية بدلًا من فرضها علينا من الخارج”.

‏وتابع: علمًا أنّ حصول الرئيس القادم على أكثر من ٨٦ صوتًا ينهي جدليّة تعديل المادة ٤٩ فإلى الإنقاذ ووقف الهدر والفساد درّ”.

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