السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضبابية رئاسية.. ماذا سيُبحث في جلسة الثلاثاء؟

منذ 8 دقائق
مجلس النواب في وسط بيروت

مجلس النواب في وسط بيروت (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أشار عضو لجنة المال والموازنة النائب جان طالوزيان، إلى أن الموضوع الأساسي الذي سيكون مطروحاً على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية الثلاثاء سيكون قانون “الكابيتال كونترول”.

ورأى، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “الصيغة الحالية ليست كابيتال كونترول، بل هي أقرب لمعالجة تداعيات تهريب “الكابيتال”، علماً أن كان من المفترض إقرار القانون منذ زمن وليس اليوم”، كاشفاً أن “نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعقد منذ فترة اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية والنقابات بهدف تعديل الصغية لترضي الجميع، المودعين والمصارف، وتم تحضير صيغة جديدة من المرتقب طرحها في الجلسة”.

أما عن الموازنة، فأشار طالوزيان إلى أن “مشروع قانون الموازنة بات شبه منجز، ومن المرتقب إقراره في أول أسبوعين من شهر أيلول”، مشدّداً على ضرورة السير بالقانون رغم فارق الأرقام الموجود والذي يختلف عن الواقع.

وعن مشهد الاستحقاق الرئاسي، رأى أن “الصورة غير واضحة بعد، بانتظار تقدّم شخصية وطنية تتحمّل هذه المسؤولية”، مستغرباً الطروحات التي يجري تقديمها بين شخصيات وبرامج سياسية ومواصفات، “وكأنهم يعيّنون موظفاً في شركة، وليس رئيساً للجمهورية”.

ولكن هل اقرار القوانين يكفي؟ طبعاً لا فالمطلوب تطبيق هذه القوانين واعطاء المجتمع الدولي اشارات عملية تؤكد انه باشر فعلاً بالاصلاحات وليست فقط حبراً على ورق.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأردن يقر شريعات جديدة للحد من ظاهرة التسول
    ظاهرة تحولت إلى مهنة مُنظّمة مزعجة!
    عواصف- أرشيفية
    ليال مرعبة.. الشتاء يُهدّد مصير أكثر من 16 عائلة!
    مرفأ مدينة طرابلس شمال لبنان
    هل المفروض إخراج مركب الموت من قعر البحر وماذا عن الجثث؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين
    جورج الراسي
    بالصور: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي