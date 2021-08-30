الأثنين 22 محرم 1443 ﻫ - 30 أغسطس 2021 |
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ضبط أكثر من 430 ألف ليتر من المحروقات المخزّنة

منذ 42 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت تمهيداً لبيعها في السّوق السّوداء أو لتهريبها، تنفيذًا لتعميم جانب النيابة العامة التمييزية، وبنتيجة عمليات الكشف على عددٍ من محطات المحروقات ضمن محافظتي البقاع وجبل لبنان، تمكنّت دوريّات الشعبة من ضبط كميات من المادّتَين المذكورّتّين مخبّأة في خزانات تحت الأرض وهي عبارة عن /370،000/ ليتر من مادة المازوت و /16،000/ ليتر من مادة البنزين.

وبتواريخ 26 و27 و28-8-2021، ألزمت دوريات الشّعبة /3/ محطّات ضمن محافظة جبل لبنان على بيع كمية /43،000/ ليتر من مادة البنزين الموجودة لديهم إلى المواطنين، حسب السعر الرسمي.

كذلك، أوقفت الشّعبة ثلاثة أشخاص ضمن محافظتي الجنوب وجبل لبنان، لقيامهم ببيع البنزين بواسطة “غالونات” بعد أن ضُبط بحوزتهم كمية /1259/ ليتراً من هذه المادة. وقد أودعوا والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

جرى توزيع كميات المازوت المضبوطة على المستشفيات والمطاحن ودور المسنين والأفران المقفلة نتيجة نفاذ المادّة لديها، وعلى البلديات المشرفة على مولدات الآبار الارتوازية وأصحاب مولّدات الكهرباء، وفقاً للسعر الرسمي، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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