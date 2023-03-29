ضبط سعر الصرف يُغضب المضاربين

تعتبر مصادر مصرفية لـ”المركزية” ان البيان الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم “أكد المؤكد باستمرار العمل في منصة “صيرفة” للافراد والمؤسسات بعد الشائعات التي طالتها بانها ستتوقف عن العمل”.

وتأتي هذه الاخبار بعدما تمكّن مصرف لبنان من ضبط سوق سعر الصرف على سعر معيّن، وهذا ما اغضب المضاربين وتجار الازمات الذين لم يعودوا يستفيدون من هامش كبير من الارباح، وبالتالي كانوا يأملون ان يعاود الدولار ارتفاعه وان يتراجع حجم العمليات لكن مصرف لبنان كان بالمرصاد وأوعز الى المتعاملين معه بأنه مستمر في معاملات “صيرفة”، اضافة الى اتساع حجم العمليات حيث ارتفعت من ٤٢ مليون دولار في ٢٧ آذار الماضي الى ٧٢ مليون دولار ويمكن ان يرتفع اكثر في ضوء مشاركة القطاع العام الذي كان ينتظر تحديد سعر صيرفة له، لكن لغاية الآن يبدو ان القطاع العام متجه الى “صيرفة” على اساس ٩٠ ألف ليرة للدولار.

وتلفت المصادر المصرفية الى ان “منصة “صيرفة” تعمل بشكل جيد لان مصرف لبنان يتقيّد بالفترة الزمنية للعمليات وليس هناك اي داعٍ للتأخير”.

وتأمل في ان “يستمر الاستقرار النقدي ولو كان على سعر صرف دولار تخطى الـ١٠٠ ألف ليرة”.