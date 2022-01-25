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ضبط شاي سيلاني مدعوم بنكهة المخدرات.. عملية نوعية لشعبة المعلومات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 5:02 مساءً
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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كشف وزير الداخلية بسام مولوي عن عملية أمنية دقيقة قامت بها شعبة المعلومات من خلال متابعة كل شبكات تهريب الكبتاغون.

وأعلن مولوي عن إيقاف شحنة كبتاغون مخبأة بالشاي في المياه الإقليمية في عرض البحر، وإعادتها إلى بيروت، حيث كانت متوجهة إلى أفريقيا وكان من المفترض أن تتوجّه بعدها إلى الخليج وعلى الأرجح إلى السعودية.

أضاف: “كشف شحنات الكبتاغون دليل على العمل الجدي وكلما سمعتم عن عمليات امنية يعني ذلك اننا في الطريق الصحيح، فهذا دليل عافية وعلى ان الشحنات لا تمر وأن الأبطال في قوى الأمن وشعبة المعلومات يقومون بعملهم”.

وأشار مولوي إلى أن شحنة الكبتاغون المضبوطة في الشاي هي عبارة عن ٤٣٠ كرتونة تزن كل واحدة منها نحو ١٧ كيلوغراما.

وطمأن باننا كما التزمنا العمل برد الأذى عن الإخوة العرب فإننا نعمل ونكشف الشبكات ومنها الشبكة التي نتحدث عنها اليوم.

 

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