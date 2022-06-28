الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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ضبط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية في عكار العتيقة

منذ ساعة واحدة
توقيف

موقوف

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أعلنت بلدية عكار العتيقة في بيان، توقيف عصابة سرقة اسلاك كهربائية في البلدة، حيث “نجحت مجموعة من شباب المراحات- عكار العتيقة بتوقيف عصابة سرقة اسلاك كهربائية بالجرم المشهود عند مقبرة المراحات عند الساعة الثانية من فجر اليوم”.

وأشارت الى انه “على الفور تم التنسيق مع فرع المعلومات ومخفر بينو، وتسليم الموقوفين الثمانية، وهم من الضنية وعكار، الى فرع المعلومات وتسليم المضبوطات المصادرة الى القوى الامنية”.

وارتفعت وتيرة سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكات العامة في الجنوب وتحولت الى آفة اجتماعية تصعب مكافحتها لحرفية السرقة، حيث يستخدم السارقون مقصات حديدية بعد ان يعمدوا الى قطع الكهرباء عن الخطوط التي يقومون بسرقتها من خلال توقيف المحول الذي يغذي الخطوط التي يسرقونها.

وارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات سرقة الأسلاك الكهربائية في عدد من المناطقة الجنوبية، من محيط مدينة صور، وصولاً الى قرى النبطية ومرجعيون. اللافت في المسألة إستعمال السارقين لآليات ورافعات يستحيل إخفاؤها. ما يعني ان عملية السرقة تأخذ وقتاً يسيراً يمكّن القوى الأمنية او شهود العيان من تحديد هوية السارقين وتوقيفهم، لكن لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى اليوم، الأمر الذي يثير الريبة ويدعو الى تبيان الأسباب.

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