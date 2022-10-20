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ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2022 3:02 مساءً
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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أفاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “بسام مولوي” بأنّ شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك ضبطت كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت، كان منوي تصديرها الى السودان كوجهة أولى.

في التفاصيل، غرّد مولوي عبر حسابه على”تويتر”: “إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات، فتمكنت شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كان منوي تصديرها الى السودان كوجهة أولى.

وعلى الأثر، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المتورط الرئيسي “خ.س” وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في اتمام معاملات الشحنة.

وبعد تفتيش محتوى الشحنة المذكورة، عُثر بداخلها على ١٦٥ كيلوغرامًا من الكبتاغون اي ما يعادل المليون حبة.

وأشار الى أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية.

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