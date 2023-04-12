بالصورة.. ضبط 120 الف حبة كبتاغون داخل منزل قيد الانشاء في عكار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن وجود كمية كبيرة من المخدّرات داخل منزل قيد الانشاء في منطقة قبعيت – قضاء عكار.

بناء عليه، وبتاريخ اليوم 12-4-2023 داهمت قوة من هذه المفرزة المنزل، وبتفتيشه ضبطت حوالى /120,000/ حبة كبتاغون. كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 2000، سوري).

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.