الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضبط 9 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب في مرفأ بيروت

منذ ساعة واحدة
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن النجاح بإحباط عملية تهريب كبرى لحبوب الكبتاغون انطلاقاً من مرفأ بيروت.

وقال مولوي في منشور عبر منصة “إكس”:

“عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي ٩ مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت الى كينيا كوجهة أولى… التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    فساد ورشاوى في هيئة إدارة السير.. الهيئة الاتهاميّة تصدر قرارين!
    قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
    جنوب لبنان.. قنابل إسرائيلية حارقة ومضيئة وانطلاق صفارات الإنذار بمقر اليونيفيل
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    "حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
    كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
    غزة تحت النار
    فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    "حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!