ضبط 9 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب في مرفأ بيروت

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن النجاح بإحباط عملية تهريب كبرى لحبوب الكبتاغون انطلاقاً من مرفأ بيروت.

وقال مولوي في منشور عبر منصة “إكس”:

“عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي ٩ مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت الى كينيا كوجهة أولى… التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين”.

عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي ٩ مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت الى كينيا كوجهة أولى. التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين #تجار_المخدرات #لكم_بالمرصاد pic.twitter.com/nWjZn9D9ji — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 22, 2023