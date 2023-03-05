ضجة حول تورط ضابط بشبكة دعارة في بعلبك.. وبيان لقوى الأمن

صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالي:

تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الـ “واتساب” من جديد خبرًا غير صحيح تمّ نشره بتاريخ سابق مفاده “فضيحة إنشاء وإدارة شبكة دعارة في مدينة بعلبك، وأنّ شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت الضابط المتورّط بهذه الفضيحة بالاشتراك مع آخرين”، علمًا أنّ هذه المديريّة العامّة قد نفت هذا الخبر بتاريخ 25/2/2019.

يهمّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن تؤكد مجدّدًا أن هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا، وتشدّد على ضرورة توخّي الدقّة في أثناء نقل لأي خبر يتعلّق بها.

تطلب ممن تلقّى الخبر المغلوط عبر تطبيق الواتساب، إعادة نشر هذا التوضيح لمرسله صونًا للحقيقة.