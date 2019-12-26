ضد باسيل طبعاً.. وضد الحريري أيضاً
يوسف بزي
في الرابع والعشرين من كانون الأول 2019، اكتشف سعد الحريري أن جبران باسيل عنصري وطائفي. وفي اليوم ذاته أيضاً كشف الحريري أن باسيل نفسه هو الذي يشكّل الحكومة.
بالطبع، يمكننا هنا أن نضحك. لقد قرر الحريري بعد ضياع “رئاسة الحكومة” منه أن يقول الحقيقة.. لكن متأخراً لسنوات.
كأن الحقيقة هكذا تُعلن أو تكتم حسب مزاجه، ووفق مصلحته.
أو كأن المواطنين لا يدركونها وكانوا قاعدين هامدين حائرين بانتظار أن ينطق بها! حقاً إنه يلعب بزهرة المارغريت كما قال عنه اللاعب بالمدفعية الرئيس ميشال عون.