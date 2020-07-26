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كشفت المعلومات المتوافرة من أوساط متابعة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، إلى أن الانطباعات التي تكوّنت للوفد الفرنسي من هذه الزيارة، ستكون سبباً أساسياً في تأجيل أو حتى إلغاء زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان.

وهذه الزيارة كان وعد القيام بها في وقت لاحق، كموقف اعتراضي على عدم التزام لبنان بواجباته لناحية تنفيذ الإصلاحات التي سبق ووعد بها.

وهذا يعتبر ضربة موجعة لمصداقية الموقف اللبنانية تجاه فرنسا والمجموعة الأوروبية.