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ضربة نوعية.. حزب الله يرد على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا

منذ ساعتين
عناصر تابعين لحزب الله

عناصر تابعين لحزب الله

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أعلن حزب الله استهداف ‌‌‌‌ قاعدة “ميرون” الجوية الإسرائيلية في جبل الجرمق للمرة الثانية وذلك رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في القرى بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وحقق فيها إصابات مباشرة.‏

من جهتها أفادت، القناة 12العبرية بأنه تم رصد سقوط حوالي 15 صاروخًا في منطقة شيفر بالجليل الأعلى، فيما فالت قناة “الحدث” إن مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تعرض لرشقة صاروخية من جنوبي لبنان، وعلم أن التيار الكهربائي مقطوع في مستوطنات عدة في الجليل الأعلى إثر القصف.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف.

ودفع القصف الإسرائيلي أكثر من 83 ألف لبناني إلى النزوح من منازلهم، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

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