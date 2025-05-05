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ضمن إطار التدابير الأمنية.. الجيش يوقف 3 أشخاص في مناطق مختلفة!

منذ 6 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص وفقًا لما يلي:

– دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك وتوقيف المواطنَين (ع.ص.) و(ع.ع.)، وضبط سلاح حربي و3 سيارات مسروقة بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

– توقيف المواطن (ح.ر.) في منطقة مشاريع القاع – بعلبك لقيادته سيارة محملة بـ52 برميلًا من مادة الزيت المجهولة النوعية و10 براميل تحتوي على بودرة بيضاء تستخدم في صناعة الكبتاغون.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تعنايل – زحلة المواطن (ر.ق.) والمواطنة (ج.ف.) لتأليفهما عصابة سلب، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، وتهريب أشخاص إلى داخل الأراضي اللبنانية. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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