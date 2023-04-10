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ضو: الأولويّة هي لتعطيل أيّ جلسة تحاول فرض فرنجيّة رئيسًا

منذ 41 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

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اعتبر النائب مارك ضو أن “مقاربة القطريين مختلفة عن مقاربة الفرنسيين، وقد نشهد طرحًا قطريًّا جديدًا في مقابل الطرح الفرنسي في الاجتماع الخماسي المقبل”، قائلًا إنّ “ما طرحته باريس مرفوض وغير قابل للحياة”.

وأضاف في تصريح للـ “mtv” أنّ “المبادرة القطرية في ظلّ الاتفاق السعودي – الإيراني تعني أن البلدين قد لا يحتاجان إلى وساطة باريس للتواصل، والسؤال اليوم: هل الاقتراح الفرنسي سيبقى الوحيد على الطاولة”؟

وأكد ضو أننا “سنتصدّى لمحاولة فرض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وستكون الأولويّة لتعطيل أيّ جلسة تحاول فرضه، ويتم التداول حاليًّا بين قوى المعارضة في عدد من الأسماء، وجاهزون للنزول إلى مجلس النواب والأولويّة للخطة الإنقاذية”.

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