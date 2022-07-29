ضو الشمعة قادم.. سنصل إلى الإطفاء القسري والعتمة الشاملة

تتكاثر المصائب على المواطن اللبناني كل يوم، من ازمة الغذاء الى الغلاء وصولاً الى عدم توفر التغذية الكهربائية، واليوم التهديد الكامل بالعتمة الشاملة.

وكأنّ العتمة الشاملة قدر اللبنانيين، فمع منافسة “كهرباء الدولة” نفسها للوصول إلى صفر ساعات تغذية في اليوم، يبدو أنّها تدفع المولّدات حتى نحو الإطفاء، ليُكوى المواطن بنار الحرّ وجهنّم اللبنانية على “ضو الشمعة”.

وفي هذا السّياق، رفع عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولدات داني قاديشو، الصّوت عبر موقع mtv، محذّراً من إيصالهم إلى الإطفاء القسري للمولدات.

وقال: “لدينا مشكلة، إذ مع عدم صدور التسعيرة الجديدة لهذا الشهر من قبل وزارة الطاقة لا يمكن أن نحتسب الفواتير ولا أن نحصّلها، وبما أننّا مقبلون على عطلة نهاية الأسبوع يعني ذلك أنّنا سنصل إلى الإطفاء القسري”.

وناشد قاديشو، عبر موقعنا، وزارة الطاقة بإصدار التسعيرة الرسميّة فوراً “كي نتمكّن من تعبئة المازوت وتأمين استمرارية تشغيل المولّدات. فنحن من يغذّي ويُضيء لبنان”.