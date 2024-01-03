ضو: بحثنا بأزمة النفايات المستجدة

كتب النائب مارك ضو عبر منصة “اكس”: “شاركت باجتماع دعا إليه رؤساء بلديات قضاء عاليه واتحاد الجرد وبحمدون واتحاد الغرب والشحّار، للبحث بأزمة النفايات المستجدة، بعد قرار اتحاد بلديات الضاحية بعدم قدرة استيعاب نفايات قضاء عاليه و الشوف وبعبدا في مطمر الكوستا برافا، وحصره فقط بنفايات الضاحية والشويفات.
وأجمع الحضور على رفض فرض الأمر الواقع وإغراق بلدات قضاء عاليه وبعبدا والشوف بالنفايات، والتأكيد على ان مطمر الكوستا برافا هو مطمر لبعبدا والشوف وعاليه وهو من صلاحيات وبتصرّف الحكومة اللبنانية”.
اضاف: “اتفقنا على قيام لجنة لتمثيل البلديات بالتنسيق مع النواب والقيام بتحرّك لتدارك خطر إقفال المطمر وتراكم النفايات في الشوف وعاليه وبعبدا”.
وتابع: “من هنا خلص الاجتماع إلى المطالبة بـ:
1- التحرّك الفوري للحكومة اللبنانية للتأكيد ولضمان جمع كل النفايات من قضاء عاليه وإيصالها إلى الكوستا برافا.
2- الإسراع بالخطوات الإصلاحية عبر إقامة معامل فرز ومعامل للتسبيغ.
3- وضع خطة مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة.
4- دعم المبادرات البلدية للفرز والمعالجة القائمة لدى البلديات والموجودة في قضاء عاليه منها مجدلبعنا وعيتات وعبيه وشرتون وبعض البلدات الأخرى”.