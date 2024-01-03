ضو: بحثنا بأزمة النفايات المستجدة

كتب النائب مارك ضو عبر منصة “اكس”: “شاركت باجتماع دعا إليه رؤساء بلديات قضاء عاليه واتحاد الجرد وبحمدون واتحاد الغرب والشحّار، للبحث بأزمة النفايات المستجدة، بعد قرار اتحاد بلديات الضاحية بعدم قدرة استيعاب نفايات قضاء ‎عاليه و الشوف وبعبدا في مطمر الكوستا برافا، وحصره فقط بنفايات ‎الضاحية والشويفات.

وأجمع الحضور على رفض فرض الأمر الواقع وإغراق بلدات قضاء عاليه وبعبدا والشوف بالنفايات، والتأكيد على ان مطمر ‎الكوستا برافا هو مطمر لبعبدا والشوف وعاليه وهو من صلاحيات وبتصرّف الحكومة اللبنانية”.

اضاف: “اتفقنا على قيام لجنة لتمثيل البلديات بالتنسيق مع النواب والقيام بتحرّك لتدارك خطر إقفال المطمر وتراكم النفايات في الشوف وعاليه وبعبدا”.

وتابع: “من هنا خلص الاجتماع إلى المطالبة بـ:

1- التحرّك الفوري للحكومة اللبنانية للتأكيد ولضمان جمع كل النفايات من قضاء عاليه وإيصالها إلى الكوستا برافا.

2- الإسراع بالخطوات الإصلاحية عبر إقامة معامل فرز ومعامل للتسبيغ.

3- وضع خطة مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة.

4- دعم المبادرات البلدية للفرز والمعالجة القائمة لدى البلديات والموجودة في قضاء عاليه منها مجدلبعنا وعيتات وعبيه وشرتون وبعض البلدات الأخرى”.