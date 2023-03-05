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ضو: بري انقلب على نفسه.. والأمور خرجت عن سيطرته

منذ ساعة واحدة
مارك ضو

مارك ضو

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أكّد النائب مارك ضو أنّ الأمور خرجت عن سيطرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ولذلك بات اليوم في موقع الهجوم بدل الدور الذي كان يلعبه سابقاً كراعٍ للحوار والتلاقي.

وقال ضو عبر “صوت كلّ لبنان” إنّ “الرئيس برّي لم يحشر أحداً إلا نفسه وتصريحاته الأخيرة هي لرفع السقف ووضع الشروط”.

وأضاف أنّ “الرئيس برّي ليس لديه الـ65 صوتاً لإيصال مرشّحه وكلامه عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما هو إلا للتهديد ولا أرى جلسة انتخاب قبل رمضان”.

واعتبر ضو أنّ الأمور خرجت عن سيطرة برّي، لافتاً إلى أنّه “من الواضح أنّ الرئيس برّي لا يستطيع التحكّم بالتغيّرات الحاصلة لديه، وهو انقلب على نفسه بعدما كان يدعو إلى الحوار والتلاقي بين الجميع”.

ورأى أنّ “تصعيد الرئيس برّي هو بهدف التفاوض مع العلم أنّ سليمان فرنجية لا يستطيع أن يصل بحسب كلّ الأرقام والحسابات ولو كان برّي واثقاً من وصوله لكان دعا إلى جلسة انتخاب”.

وكشف ضو أنّ “صندوق النقد الدولي كان واضحًا بأنّ “المصداقية قبل الليونة” أي أثبنوا لنا مصداقيتكم ومن ثمّ يمكن تعديل بعض الشروط”.

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