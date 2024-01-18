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ضو: كل حملة تخوين هي إثبات عن قوة الحق الذي نطالب به لإنقاذ لبنان

منذ 36 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

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اعتبر النائب مارك ضو أنّ “كل حملة تخوين وتهديد بالقتل وهدر دماء هي إثبات عن قوة الحق الذي نطالب به لإنقاذ لبنان”.

وأضاف عبر منصة “إكس”: “كما إنّ حرية التعبير فوق كل اعتبار وبوجه القمع، ما يجري علنًا على الشاشات أمام ملايين الناس أشرف وأصدق مما يحاك بصفقات ترسيم حدود وضبط اشتباك وتفاوض مفتوح مع العدو على حساب لبنان ودولته وسيادته وسلامة شعبه وأراضيه”.

وتابع: “من يتكلم بالدستور والسيادة وحفظ أمن اللبنانيين من حروب عبثية بدماء الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين اليمنيين ويقول لبنان وطني النهائي وانتمائي فقط له قلبًا وروحًا وإيمانًا لا يمكن أن ينال منه عسس التخوين وهدر الدم والصفقات المخفية”.

وختم: “تحية لسامي وللأصدقاء في حزب الكتائب”.

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