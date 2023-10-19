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ضو: لاعتقال ومحاسبة من يزجّ لبنان بأعمال قتالية

منذ 32 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

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شدد النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة “إكس”، على أنّ لبنان ليس ساحة مستباحة ولا صندوق بريد لأحد.

وأضاف ضو: “نطالب الحكومة والمؤسسات الأمنية، خاصة الجيش، بالتحرك سريعًا واعتقال ومحاسبة من يزج لبنان بأعمال قتالية ضد المصلحة الوطنية”.

ومن دار الطائفة في بيروت، أكد ضو اليوم خلال لقائه التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، “ضرورة التضامن المجتمعي ووحدة الصف في هذه الظروف”

وبحث ضو مع أبي المنى التطورات الخطرة في المنطقة وانعكاساتها على لبنان، وأطلعه على مواقفه حيال الملفات الأساسية التي تعني الموحدين في لبنان وسوريا وفلسطين، وأهمية التضامن مع أهل السويداء والدعوة للحفاظ على سلمية التحركات ووحدة الدولة السورية، والإصرار على الموحدين في فلسطين، إلى رفض حمل السلاح بوجه إخوانهم الفلسطينيين.

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