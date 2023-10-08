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ضو: لا حزب الله ولا ايران لهما أي حق في زج لبنان في أتون حرب شعواء

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 7:38 مساءً
النائب مارك ضو

النائب مارك ضو

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كتب النائب مارك ضو على حسابه عبر منصة “إكس”: “أولاً، حماية لبنان من أي اعتداء هي الأولوية المطلقة، لا حزب الله ولا ايران لهما أي حق في زج لبنان في أتون حرب شعواء خدمة لاجندة إقليمية.

ثانياً، بالأمس واليوم وغدا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته وعاصمته القدس، ومع حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن النفس حتى إحقاق السلام العادل والشامل. وأثبت عبر الزمن الشعب الفلسطيني أنه صامد ومناضل مهما عاكسته الظروف.

ثالثاً، لا استقرار وسلام في المنطقة من دون حل ناجز للقضية الفلسطينية، ولا انتصار على كل تطرّف ديني واعتداءات مسلحة على المدنيين ودور العبادة من دون حلّ عادل وشامل يمنح الفلسطينيين حقوقهم.

رابعاً، كل ظالم له يوم مهما ظن أن سلاحه يحميه، وغطرسته هي قوة ردع بوجه شعب له الحق بالحياة وبدولة وبالكرامة والسيادة في أي دولة كانت.

وختم ضو أخيراً، لبنان قادر على دعم فلسطين بقدر قوة دولته، اذا ضعفت الدولة وتحوّل لبنان الى ساحة مستباحة فتخسر القضية دولة داعمة لتجد ساحة مسلحة فيها ميليشيات تقاتل أهلها أكثر مما تقف مع فلسطين وتتغنى بشعارات من زمن انتهى ولن يعود”.

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