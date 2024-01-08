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ضو: لحلّ مستدام للنفايات.. والمسؤولية الأكبر على الحكومة

منذ 32 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

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لفت النائب مارك ضو، إلى أنّ “تجنب أزمة النفايات اليوم عبر عدم إقفال مطمر الكوستا برافا، هو خطوة باتجاه بناء ثقة وتعاون لإيجاد حل مستدام للنفايات في أقضية عاليه الشوف وبعبدا.”

وأضاف عبر منصة “إكس”: “المسؤولية الأولى والأكبر هي على الحكومة التي عليها مسؤولية إطلاق العمل بمركز الفرز بالعمروسية شويفات، واتخاذ الإجراءات لزيادة القدرة الاستيعابية لمطمر الكوستا برافا”.

وتابع: “على الحكومة تمكين البلديات وخاصة تلك التي اجتهدت ولديها معامل فرز وتسبيخ مثل عيتات، وعبيه ومجدلبعنا لتمويلها لتعالج نفايات عدد من القرى والمساعدة في حلول مستدامة”.

وختم قائلًا: “أي حل يجب أن يعتمد مركز اللامركزية، ويقوم كل قضاء بتحديد مجموعة من الخطوات خاصة من قبل البلديات وبدعم من الحكومة لوضع آليات تسمح بحل طويل الأمد للنفايات”.

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