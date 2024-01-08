ضو: لحلّ مستدام للنفايات.. والمسؤولية الأكبر على الحكومة

لفت النائب مارك ضو، إلى أنّ “تجنب أزمة النفايات اليوم عبر عدم إقفال مطمر الكوستا برافا، هو خطوة باتجاه بناء ثقة وتعاون لإيجاد حل مستدام للنفايات في أقضية عاليه الشوف وبعبدا.”

وأضاف عبر منصة “إكس”: “المسؤولية الأولى والأكبر هي على الحكومة التي عليها مسؤولية إطلاق العمل بمركز الفرز بالعمروسية شويفات، واتخاذ الإجراءات لزيادة القدرة الاستيعابية لمطمر الكوستا برافا”.

وتابع: “على الحكومة تمكين البلديات وخاصة تلك التي اجتهدت ولديها معامل فرز وتسبيخ مثل عيتات، وعبيه ومجدلبعنا لتمويلها لتعالج نفايات عدد من القرى والمساعدة في حلول مستدامة”.

وختم قائلًا: “أي حل يجب أن يعتمد مركز اللامركزية، ويقوم كل قضاء بتحديد مجموعة من الخطوات خاصة من قبل البلديات وبدعم من الحكومة لوضع آليات تسمح بحل طويل الأمد للنفايات”.

تجنب ازمة النفايات اليوم عبر عدم اقفال مطمر الكوستا برافا، هو خطوة باتجاه بناء ثقة وتعاون لايجاد حل مستدام للنفايات في اقضية عاليه الشوف وبعبدا.

المسؤولية الاولى والاكبر هي على الحكومة التي عليها مسؤولية اطلاق العمل بمركز الفرز بالعمروسية شويفات، واتخاذ الاجراءات لزيادة القدرة… — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) January 8, 2024