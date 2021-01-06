fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

ضو: لماذا لا تبادرون الى المصالحة مع العرب ومواجهة الخطر الايراني؟

منذ 8 دقائق
نوفل ضو

نوفل ضو

A A A
طباعة المقال

غرد منسق “التجمع من اجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر”: “لا تكفي الإشادة بقمة العلا ونتائجها، ولا يعني شيئاً الترحيب بالمصالحة العربية والحديث عن إيجابياتها! الجدية تكون بخطوات عملية وقرار واضح بالمسارعة للانضمام الى استراتيجية العرب لمواجهة خطر ايران! ترجمة الترحيب بقمة العلا هي بمواجهة حزب الله لا بالبحث عن تسوية جديدة معه تخدم ايران”.

أضاف: “ينطبق على اشادة الساسة اللبنانيين بقمة العلا ونتائجها القول:”إسمع تفرح، جرّب تحزن”! اذا كنتم فعلاً مقتنعين بايجابيات المصالحة العربية، لماذا لا تبادرون الى المصالحة مع العرب ومواجهة الخطر الايراني؟ اذا كان كيل قرفنا نحن اللبنانيين من مناوراتكم وعدم صدقيتكم قد طفح، فما بال العرب؟”

    المزيد من أخبار لبنان

    القمة الخليجية
    إدانة خليجية “جامعة” لـ”حزب الله”: موقف نوعي ينبئ بتشدد اضافي وأشمل
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: المصالحة الخليجية مكسبٌ للدول العربية وخصوصاً لبنان
    اطلاق نار
    إشكال بين صرافين في صور… واطلاق نار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تساقط الشعر مؤشر خطير لعدة أمراض
    منها عصير البصل … علاجات منزلية فعالة لمحاربة تساقط الشعر
    الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم
    دولار السوق السوداء طلوع والوضع الاقتصادي نزول
    لقاح فايزر ضد كورونا
    توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح “فايزر” … هذه قصة الممرضة البرتغالية