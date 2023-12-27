الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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ضو لميقاتي: لنشر هذا القانون "من دون تلاعب"

منذ 51 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

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لفت النائب مارك ضو إلى أنه “تم إقرار قانون ينصف الأساتذة بالمدارس الخاصة، ويؤمن التعويضات والمصاريف التشغيلية لصندوق التقاعد، وألزم المدارس بتسديد مبالغ مالية لصندوق التعويضات للأساتذة بالدولار كما يتقاضون من الطلاب والأهالي”.

ضو أضاف في منشور عبر منصة “إكس”: “القانون تم إقراره بالمجلس النيابي وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، والآن ما يقوم به رئيس الحكومة هو تعطيل نشره في الجريدة الرسمية بمخالفة واضحة. إنه قانون صادر ومحكم ونهائي ويجب نشره فوراً من دون هذا التلاعب إرضاء لبعض القوى”.

وختم: “نؤكد وقوفنا إلى جانب الأساتذة وندعم مطالبهم المحقة التي نعمل لضمان تأمينها”.

 

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