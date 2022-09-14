ضو: مع المودعين بوجه تحالف المصالح المصرفية وحاكم المركزي والمنظومة

دافع النائب “مارك ضو” عن الخطوات التي يتخذها المودعون ضد المصارف والمنظومة الحاكمة، وآخرها مع الشابة “سالي حافظ” التي اقتحمت أحد المصارف واستردّت جزءًا من وديعتها تحت تهديد السلاح.

وكتب ضو عبر “تويتر”: “سالي حافظ وآلاف اللبنانيين احتُجزت اموالهم ومدخراتهم لدى مافيا المصارف، وكردّ فعل يحاولون استرجاع اموالهم عبر الاستحصال على الحق بالذات”.

واعتبر أنّ اقتحام المصارف لتحصيل الحقوق انما هو نتيجة لتعطيل المحاسبة وشلل القضاء خدمة للمنظومة.

وقال: “مع المودعين بوجه تحالف المصالح المصرفية وحاكم المصرف المركزي والمنظومة”.

وكانت المودعة سالي قد احتجزت في بنك “لبنان والمهجر”، عددًا من الرهائن مهددةً بحرق نفسها والموظفين، موضحةً أنها تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان.

وأسفر اقتحام المودعين للبنك في بيروت، عن سقوط جرحى بسبب التدافع، فيما وصلت قوات الجيش اللبناني إلى محيط المصرف للسيطرة على الأوضاع.