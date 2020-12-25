استمع لاذاعتنا

ضو: هدف التقاتل على وزارتي العدل والداخلية واضح وبسيط

منذ 8 ساعات
نوفل ضو

نوفل ضو

A A A
طباعة المقال

غرد منسق “التجمع من اجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر”: “هدف التقاتل على وزارتي العدل والداخلية واضح وبسيط: الاحتلال يسخّر الأمن والقضاء للتنكيل بالمقاومين والرافضين لاحتلاله، والمتسلط يسخّر الأمن والقضاء للانتقام من المعارضة! وهكذا يلتقي فاسدو الاحتلال وادواته على التنكيل باللبنانيين والانتقام من الخصوم باسم الاصلاح ومحاربة الفساد!”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قوى الأمن الداخلي
    قوى الأمن تعمّم صورة سيدة فُقِدَت أثناء تجولّها مع زوجها في محلة الروشة ولم تَعُد
    مقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل
    فيديو مروع لمقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل
    تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    إقفال بلدة الصوانة لمدة ثلاثة أيام بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كبتاغون-تعبيرية
    السلطات الإيطالية تضبط أطناناً من المخدرات تعود لـ”حزب الله” ونظام الأسد
    حقائق مثيرة حول فضيحة راهبات "شباير"
    حقائق “مخيفة” حول فضيحة راهبات “شباير” في ألمانيا…اعتداءات جنسية بحق الأطفال
    ابحاث داخل مختبر
    سلالة ثالثة لكورونا.. هذا ما عُرف عنها