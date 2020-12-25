ضو: هدف التقاتل على وزارتي العدل والداخلية واضح وبسيط

غرد منسق “التجمع من اجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر”: “هدف التقاتل على وزارتي العدل والداخلية واضح وبسيط: الاحتلال يسخّر الأمن والقضاء للتنكيل بالمقاومين والرافضين لاحتلاله، والمتسلط يسخّر الأمن والقضاء للانتقام من المعارضة! وهكذا يلتقي فاسدو الاحتلال وادواته على التنكيل باللبنانيين والانتقام من الخصوم باسم الاصلاح ومحاربة الفساد!”.

هدف التقاتل على وزارتي العدل والداخلية واضح وبسيط: الاحتلال يسخّر الأمن والقضاء للتنكيل بالمقاومين والرافضين لاحتلاله، والمتسلط يسخّر الأمن والقضاء للانتقام من المعارضة!

وهكذا يلتقي فاسدو الاحتلال وادواته على التنكيل باللبنانيين والانتقام من الخصوم باسم الاصلاح ومحاربة الفساد! — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) December 25, 2020