ضو: ‏يجب الوقوف بوجه تشكيل أي حكومة قبل انتخاب رئيس

اعتبر النائب “مارك ضو” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “قرارات حاكم مصرف لبنان تلاعب علني بالدولار قد يكون خلفها مصالح خاصة”.
وأشار إلى أنّه “من المعلوم أن التقلبات الحادة لسعر الصرف تؤذي الشركات و المستهلك على حد سواء، وتؤدي إلى أرباح طائلة على سوق القطع للمضارب الذي يملك معلومات خاصة ومسبقة، هذا بلاغ للتدقيق بقرارات الحاكم الاعتباطية”.
وفي تغريدة ثانية، كتب ضو: ” الشغور الرئاسي متعمد…العونيون يريدون حكومة عهد جديدة تستمر لسنة أو اكثر وتحكم البلاد ولو من دون رئيس لكن بسيطرتهم، والنقاش يفيض إلى التعيينات، حاكم مصرف، قائد جيش وقضاة وديبلوماسيين”، معتبرًا أنّ “تعطيل انتخاب الرئيس مقصود ويجب الوقوف بوجه تشكيل أي حكومة قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.