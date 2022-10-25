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ضو: ‏يجب الوقوف بوجه تشكيل أي حكومة قبل انتخاب رئيس

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2022 11:24 صباحًا
مارك ضو

مارك ضو

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اعتبر النائب “مارك ضو” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “قرارات حاكم مصرف لبنان تلاعب علني بالدولار قد يكون خلفها مصالح خاصة”.

‏وأشار إلى أنّه “من المعلوم أن التقلبات الحادة لسعر الصرف تؤذي الشركات و المستهلك على حد سواء، وتؤدي إلى أرباح طائلة على سوق القطع للمضارب الذي يملك معلومات خاصة ومسبقة، ‏هذا بلاغ للتدقيق بقرارات الحاكم الاعتباطية”.

وفي تغريدة ثانية، كتب ضو: ” الشغور الرئاسي متعمد…‏العونيون يريدون حكومة عهد جديدة تستمر لسنة أو اكثر ‏وتحكم البلاد ولو من دون رئيس لكن بسيطرتهم، ‏والنقاش يفيض إلى التعيينات، حاكم مصرف، قائد جيش وقضاة وديبلوماسيين”، معتبرًا أنّ “‏تعطيل انتخاب الرئيس مقصود و‏يجب الوقوف بوجه تشكيل أي حكومة قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.

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