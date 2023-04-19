طائراتُ العيد "Full".. وزحفٌ اغترابي صوب لبنان

تأتي فترة الاعياد اليوم على امل ان تحمل للبلد سلسلة من التحولات الاقتصادية، في حين يعاني من تخبط اقتصادي واجتماعي بسبب تأرجح سعر صرف الدولار، وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات على انواعها بشكل جنوني.

وفي حديث لـ صوت بيروت انترناشونال” مع فادي الحسن حول اجواء الطيران خلال فترة الاعياد، أكد ان معدل القادمين الى لبنان حوالي 11 و12 الف راكب ويعتبر هذا الرقم كبير جداً.

مشيراً الى ان هذه الارقام نعود من خلالها الى عام 2019 اي ما قبل الازمة الاقتصادية، وبالمقارنة مع العام الماضي يمثل هذا الرقم زيادة بما لا يقل عن 15% او 20% بمثل هذا الشهر العام الماضي.

كما و توقع الحسن ان ترتفع هذا الارقام خلال العطلة الصيفية، مؤكداً انه ومع الوصول الى نهاية هذا العام سنتخطى الـ 7 مليون راكب بالمقارنة بالعام الماضي بحيث كان هناك 6 مليون و350 الف فقط.

ويشار الى ان نسبة السياح القادمين من العراق هي الاعلى مقارنةً ببلدان اخرى وذلك يعود لأسباب استشفائية وسياحية بحسب الحسن، وان هناك ايضاً حركة سياحة اووربية، كما وتوقع الحسن عودة السياحة الخليجية بأعداد كبيرة كما وان الارقام جيدة وبشرة خير.