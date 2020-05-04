طارق أبو طه يُمنع من العودة الى لبنان من دبي رغم ورود اسمه على لوائح العودة والسبب..

كشف الشاب الفلسطيني طارق رفيق أبو طه عبر حسابه على موقع “فايسبوك” انه خلال استعداده امس للعودة الى لبنان حيث ولد، من دبي على متن الطائرة التي خصصت من شركة طيران الشرق الاوسط “ميدل ايست” بعدما ورد اسمه كما باقي اللبنانيين الذين سجلوا اسمائهم على لوائح العودة، منع من صعود الطائرة وعومل بطريقة بشعة للغاية.

وكتب أبو طه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

وفي تعليقه على ما نشره أبو طه، شدد رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد نبيل حنون في اتصال مع موقع “الجديد” ان قرار مجلس الوزراء بشأن تسيير رحلات العودة الى لبنان يشمل اللبنانيين حصراً دون سواهم وان عودة اي شخص غير لبناني يتطلب قراراً من الحكومة اللبنانية في مرحلة لاحقة.

كما اشار حنون الى ان تحقيقاً ستجريه المديرية العامة للامن العام حول ما اثاره الشاب الفلسطيني لا سيما ما قاله بشأن الطريقة التي تعامل معه بها أحد ضباط الأمن العام.

وأكدن المديرية أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق