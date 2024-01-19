الجمعة 7 رجب 1445 ﻫ - 19 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"طبخة" تحسين الرواتب "استوت".. ماذا كشف وزير الاقتصاد عن زيادة الأسعار؟

منذ 8 دقائق
الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

تطرق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى موضوع السلفات المالية للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، قائلًا: “تمنينا قبل الأعياد أن يحل موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأن ندخل السنة الجديدة بمبادرة إيجابية، ولكن اليوم “استوت الطبخة عالآخر”، وفي الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى، يجب أن يُقر هذا الموضوع بأكمله، خصوصًا أنّ الوضع لم يعد يحتمل أكثر”.

سلام أشار عبر “لبنان الحر” إلى أن “هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما، رافضًا الكشف عن مضمونهما”.

وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة، قال سلام: “التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقًا لأن نسبة ارتفاع الأسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتجات، فالخوف من ارتفاع الأسعار ليس لهذا السبب، بل الخوف من أن يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الأسعار عشوائيًا. ولكن نحن لهم دائمًا بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة في حق  هؤلاء أسبوعيًا. وأتمنى على القضاء أخذ أقسى العقوبات في حق أصحابها. كما على مجلس النواب إقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم المخالفين بسهولة”.

وتوقع سلام ردًا على سؤال، أن يوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسبوع المقبل الموضوع المتعلق بالتعميم 151.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة "تجدد"
    "تجدد" لميقاتي: لم نعترض للمزايدة.. والوقت لم يفت بعد
    عبد الرحمن البزري
    البزري: نكفل عدم توسّع الحرب بالحوار الدائم مع "حزب الله"
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    عشرات الغارات والصواريخ تدكّ جنوب لبنان.. أضرار كبيرة وأعداد النازحين تتزايد

    الأكثر قراءة

    رئيس الأركان السابق الإسرائيلي غادي أيزينكوت
    تصريح مفاجئ لوزير إسرائيلي.. منعت إسرائيل من مهاجمة حزب الله!
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!
    البحرية الأميركية
    بعد هجومٍ حوثي.. الجيش الأميركيّ يكشف عن مصير السفينة "كيم رينجر"