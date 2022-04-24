طبول المعركة الانتخابية تقرع.. والنائب فادي سعد يوضح!

لا شك ان المعركة الانتخابية بدأت تبلغ ذروتها، بيد ان اصابع الاتهامات باتت توجه بين الافرقة السياسية، فعقب الإفطار الرمضاني المقام في “معراب “و الذي أثار التباسات عدّة ابرزها تعيين رئيس حزب “القوات اللبنانية” “سمير جعجع” مفوضاً “للسنة” في لبنان بتوكيل من المملكة السعودية، ما هي صحة هذه الاتهامات؟

اوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال “ان العلاقة مع المملكة السعودية ليست علاقة سرّية، و هي علاقة وطيدة و قائمة على الاعراف الديبلوماسية، و الحاجة لها كبيرة، و التعويل على اصلاح العلاقات عكس ما حصل بالاونة الاخيرة من قبل فرق الممانعة مما جرّ لبنان الى عزلة عربية”

و تابع سعد مستكملاً عن الاتهامات التي طالت حزب القوات انها باطلة،و المملكة السعودية قالت كلمتها، كمل اكدت قبيل رجوع سفراء الخليج انها لن تتدخل بالانتخابات النيابية المقبلة، و الافطار كان فقط لترميم علاقة لبنان مع العالم فقط لا غير.

كما اضاف سعد “أينما حلت ما تسمى بقوى الممانعة و التي اليوم واضح مدى تفككها، تجر معها الانهيارات و الازمات، وكان الفقر والجوع والعوز أسياد المواقف، و الاسوأ الوجود الايراني المتمثل بمليشيا حزب الله الذي يعمل بكل جهده لتطبيق الاجندة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية”.

و اكدّ سعد الامل المتبقي امام اللبنانيين و التعويل الاكبر فيه عليهم، هو الانتخابات النيابية التي يحاول بعض وعلى رأسهم جبران باسيل، نسفها، ليقينهم انها لن تأتي لمصلحتهم، خصوصا ان الصوت اللبناني في الاغتراب، سيقلب المعادلة السياسية وفقا لما يرضي طموحات اللبنانيين الثائرين ضد الفساد المستشري في بلادهم”.

و ختم سعد “ان المقاعد النيابية و الحقائب الوزارية ما هي الا بوسائل لنشل لبنان من ازمته، و ليسوا الغاية كما يظنها فريق حزب الله، مؤكداً ان المعركة الانتخابية هي معركة لبنانية مصرية لا تأتي على الصعيد الشخصي كما يظنها البعض، متأملاً بالتغيير في هذا الاستحقاق الانتخابي”.

مصير لبنان سيتحدد بعد 15 أيار، المعركة الانتخابية تتخذ أبعاداً مصيرية بل وجودية، و تصويب الاتهامات حتماً سيد الموقف، اما التعويل يبقى على وعي اللبنانيين و التغيير يقع على عاتقهم، أمام هذا الواقع الصعب، لا يحتاج لبنان تبادل الاتهامات و القاء الخطابات الرنانة قدر ما يحتاج الافعال، فمن سيبادر؟