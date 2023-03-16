طرابلسي عن التطورات على الحدود: أيّ إجراء متهوّر يُعرّض استخراج النفط للخطر

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي إلى أنّ “العام الدراسي في القطاع الرسمي في المدارس الرسمية متعثّر وصعب، لكن وزارة التربية تعمل على إعادة جميع الأساتذة إلى المدارس وفكّ إضرابهم”.

أمّا عن الاستحقاق الرئاسي، فشدد طرابلسي، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، على أنه “من غير المقبول أن تأتي التسوية على حساب أكبر كتلتين مسيحيّتين في البرلمان، لذلك يجب على هاتين الكتلتين أن تلتقيا وتنسّقا ليصل مرشح يمكن دعمه من قبلهما أو من قبل إحداهما”.

وأشار إلى أنّ “هناك مآخذ كبيرة على القوات من قبل التيار الوطني الحرّ في ما يتعلق بالتجربة السابقة لجهة الإخلال بوعودها في دعم مسيرة العهد”، قائلًا: “إننا اليوم أمام استحقاق كبير ويجب أن يعود التيار والقوات إلى نقطة الالتقاء والتفكير في مستقبل لبنان والتقليل من الشروط المتبادلة التي تمنع الحوار والتلاقي”.

وفي سياق التطورات الأمنية الأخيرة على الحدود الجنوبية اللبنانية، رأى طرابلسي أن “أي عمل عسكري إسرائيلي عند هذه الحدود هو أمر وارد ومتوقّع، غير أن أي إجراء سيكون متهوّرًا إذ يعرّض مسيرة ترسيم الحدود واستخراج النفط للخطر”.