الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طرابلسي يُطالب ميقاتي بنشر القوانين التي تُنصف المعلّمين

منذ ساعة واحدة
إدغار طرابلسي

إدغار طرابلسي

A A A
طباعة المقال

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي إلى “أن عدم نشر رئاسة مجلس الوزراء لكل من القانون المتعلق بتمويل صندوق تقاعد تعويضات الأساتذة المتقاعدين ولقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد إقرارهما في البرلمان والتوقيع عليهما في مجلس الوزراء مجتمعًا نيابة عن رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ بحجة تلقي مراجعات بشأن القوانين التي لم يتم نشرها تنافي كل الأصول التي أوجبها الدستور الذي حدد كيفية عدم نشر القوانين”.

وطالب طرابلسي في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التراجع عن عدم نشر تلك القوانين، وبخاصة أنها تنصف المعلمين المتقاعدين المظلومين والمقهورين وتؤمّن دوام الدعم لصندوق تقاعدهم.

وشدّد طرابلسي في بيانه: “إن عدم نشر هذه القوانين سيؤول الى اقفال صندوق التعويضات لعدم قدرته على تحقيق ما هو مطلوب منه أكان لناحية تامين التعويضات او رواتب المتقاعدين او كلفة التشغيل”.

وقال طرابلسي للمعترضين على القانون على “أن المشكلة ليست في القانون الذي أقره البرلمان بالإجماع، وبعد التشاور مع كافة أطياف العائلة التربوية بما فيها المعترضين، بل في آلية تنفيذه من قبل الصندوق والتي يُشكّل المعترضون جزءًا من مجلس إدارته”.

وقال طرابلسي للمعترضين: “أحسنوا الإدارة بموجب هذا القانون ولا تهاجموا قانونًا إصلاحيًا طال انتظاره لوضع حد لتهرب بعض المدارس من دفع ما عليها للصندوق. ونصحهم بأن يذهبوا للطعن بالقانون أو لتعديله، أما تدخلهم لعدم نشر القانون والتهديد بالإضراب فهو تركيع للبرلمان وللدولة مرفوضين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اجتماع موسع في مكتب وزير الأشغال علي حمية
    اجتماع موسّع في وزارة الأشغال.. وتوجيهات بمتابعة ملف مجاري الأمطار والانهيارات
    النائب ملحم خلف
    خلف يُحذّر من "نتائج وخيمة" للفراغ: نحن في حال انقلاب متمادٍ على الجمهورية
    الإيجارات في لبنان - تعبيرية
    نقابة المالكين: نطلب من رئاسة الحكومة التزام الدستور وإصدار القوانين

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
    راضي الموسوي وقاسم سليماني
    صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"