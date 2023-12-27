طرابلسي يُطالب ميقاتي بنشر القوانين التي تُنصف المعلّمين

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي إلى “أن عدم نشر رئاسة مجلس الوزراء لكل من القانون المتعلق بتمويل صندوق تقاعد تعويضات الأساتذة المتقاعدين ولقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد إقرارهما في البرلمان والتوقيع عليهما في مجلس الوزراء مجتمعًا نيابة عن رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ بحجة تلقي مراجعات بشأن القوانين التي لم يتم نشرها تنافي كل الأصول التي أوجبها الدستور الذي حدد كيفية عدم نشر القوانين”.

وطالب طرابلسي في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التراجع عن عدم نشر تلك القوانين، وبخاصة أنها تنصف المعلمين المتقاعدين المظلومين والمقهورين وتؤمّن دوام الدعم لصندوق تقاعدهم.

وشدّد طرابلسي في بيانه: “إن عدم نشر هذه القوانين سيؤول الى اقفال صندوق التعويضات لعدم قدرته على تحقيق ما هو مطلوب منه أكان لناحية تامين التعويضات او رواتب المتقاعدين او كلفة التشغيل”.

وقال طرابلسي للمعترضين على القانون على “أن المشكلة ليست في القانون الذي أقره البرلمان بالإجماع، وبعد التشاور مع كافة أطياف العائلة التربوية بما فيها المعترضين، بل في آلية تنفيذه من قبل الصندوق والتي يُشكّل المعترضون جزءًا من مجلس إدارته”.

وقال طرابلسي للمعترضين: “أحسنوا الإدارة بموجب هذا القانون ولا تهاجموا قانونًا إصلاحيًا طال انتظاره لوضع حد لتهرب بعض المدارس من دفع ما عليها للصندوق. ونصحهم بأن يذهبوا للطعن بالقانون أو لتعديله، أما تدخلهم لعدم نشر القانون والتهديد بالإضراب فهو تركيع للبرلمان وللدولة مرفوضين”.