طرابلسي يُهنئ الأساتذة المتقاعدين: سنعمل لتأمين استقرار القطاع التربوي

هنأ عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدكار طرابلسي، عبر حسابه على “إكس”، الأساتذة المتقاعدين “بالقانون الذي أنصفهم”.

وقال طرابلسي في منشور له: “مبروك العودة إلى المدارس. مبروك للأساتذة المتقاعدين بالقانون الذي أنصفهم. المطلوب من صندوق التعويضات تنفيذ القانون”.

وأضاف: “سنعمل كل ما هو قانوني ومفيد لاستقرار القطاع التربوي ولتقدمه”.

مبروك العودة الى المدارس.

مبروك للاساتذة المتقاعدين بالقانون الذي أنصفهم.

المطلوب من صندوق التعويضات تنفيذ القانون.

سنعمل كل ما هو قانوني ومفيد لاستقرار القطاع التربوي ولتقدمه. — Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) January 5, 2024