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طرابلسي يُهنئ الأساتذة المتقاعدين: سنعمل لتأمين استقرار القطاع التربوي

منذ 40 دقيقة
إدغار طرابلسي

إدغار طرابلسي

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هنأ عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدكار طرابلسي، عبر حسابه على “إكس”، الأساتذة المتقاعدين “بالقانون الذي أنصفهم”.

وقال طرابلسي في منشور له: “مبروك العودة إلى المدارس. مبروك للأساتذة المتقاعدين بالقانون الذي أنصفهم. المطلوب من صندوق التعويضات تنفيذ القانون”.

وأضاف: “سنعمل كل ما هو قانوني ومفيد لاستقرار القطاع التربوي ولتقدمه”.

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