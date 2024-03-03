طرح أميركي لتنفيذ القرار 1701.. ماذا يحمل هوكشتاين غداً؟

أكد مصدر ديبلوماسي لبناني لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن المستشار الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين سيكون غداً الاثنين في بيروت لإجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين حول الطرح الأميركي لتنفيذ القرار 1701.

كما سيتناول البحث ضرورة استمرار التهدئة في الجنوب، وكشف المصدر أن تبادل مواقف جرى بين بيروت وواشنطن حول الطرح الأميركي لكن بصورة غير رسمية و في إطار ضيق ولم يمر عبر السفارات في غالبيته.

ووفقاً لمصادر أخرى، فإن زيارة هوكشتاين تأتي في ظل ارتفاع سقف الشروط الإسرائيلية عبر التصعيد وتكثيف الضربات العسكرية والأمنية ضد “حزب الله” الذي لا يزال يرد ضمن قواعد اشتباك مضبوطة، على الرغم من استهداف إسرائيل لمراكزه واغتيال كوادره.

ويعني ذلك أن المبعوث الأميركي سيناقش في لبنان ملف التفاوض على وقع تغيّر المعادلة جنوباً، إذ أن جولاته السابقة كانت تركز على مدى التزام “حزب الله” بوقف النار، وفصل الجبهتين، فيما تعلن إسرائيل اليوم عدم التزامها بوقف الحرب على جبهة لبنان حتى مع أي وقف لإطلاق النار في القطاع.