طرقات جبليّة مقطوعة بالثلوج مجددًا.. لبنان يتأرجح ما بين حرّ ومطر!

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الأرز.

الهرمل – جرد مربين.

كفردبيان – حدث بعلبك.

يأتي ذلك فيما يؤثر منخفض جوي ممطر وبارد على لبنان ويستمر اليوم بفعالية ضعيفة ويعود ويستقر نسبيًا غدًا وكليًا يوم الثلاثاء. أما الخميس المقبل فالطقس حار نسبيًا، مع احتمال عودة الأمطار يوم السبت في ٨ أيار.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: مستقر نسبيًا وغائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار المحلية نهارًا لا سيما في الشمال، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٤ درجة بقاعًا، وبين ٦ و١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية خفيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.

الثلاثاء: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و٢٠ درجة بقاعًا وبين ٩ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية خفيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.