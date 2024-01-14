الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
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طرق جبلية قطعتها الثلوج

منذ 6 دقائق
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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نشرت غرفة التحكم المروري عبر منصة “إكس” الطرق الجبلية المقطوعة بالثلوج:

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*العاقورة‬⁩ ⁧‫- حدث بعلبك‬⁩
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*جرد مربين‬⁩ ⁧‫- الهرمل‬⁩
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وفي وقت سابق توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس الأحد غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

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