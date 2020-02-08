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طريقة جديدة لنهب المواطنين بمحطات البنزين في الشمال.. ما قصة الألف ليرة؟

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طريقة جديدة لنهب المواطن يستخدمها بعض أصحاب محطات المحروقات في طرابلس والضنية وعكار.

 

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السرقة الجديدة المتبعة تقضي بخصم ألف ليرة على كل 10 آلاف ليرة يطلب المواطن ان يزود بها سيارته بالوقود، اي بنسبة 10%.

وقد تعرّض العديد من المواطنين في محطات بنزين في القبة ، الضنية وعكار لهذه السرقة حيث يطلبون من الموظف تعبئة مبلغ 10 آلاف ليرة لسيارتهم ، فيقوم الموظف بتعبئة مبلغ 9 آلاف فقط، وعندما ينتبه المواطن ويسأل الموظف، يكون الجواب مراجعة الادارة بسبب طلبها تنفيذ ذلك.

المصدر Lebanon 24
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