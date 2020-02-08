طريقة جديدة لنهب المواطنين بمحطات البنزين في الشمال.. ما قصة الألف ليرة؟

طريقة جديدة لنهب المواطن يستخدمها بعض أصحاب محطات المحروقات في طرابلس والضنية وعكار.

السرقة الجديدة المتبعة تقضي بخصم ألف ليرة على كل 10 آلاف ليرة يطلب المواطن ان يزود بها سيارته بالوقود، اي بنسبة 10%.

وقد تعرّض العديد من المواطنين في محطات بنزين في القبة ، الضنية وعكار لهذه السرقة حيث يطلبون من الموظف تعبئة مبلغ 10 آلاف ليرة لسيارتهم ، فيقوم الموظف بتعبئة مبلغ 9 آلاف فقط، وعندما ينتبه المواطن ويسأل الموظف، يكون الجواب مراجعة الادارة بسبب طلبها تنفيذ ذلك.