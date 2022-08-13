طفلٌ تعرض لصعقة كهربائية.. فهل من يعرفه؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 11-08-2022 أُحضر إلى مستشفى بهمن طفلٌ تعرّض لصعقة كهربائيّة من عمود إنارة على أوتوستراد “هادي نصر الله” بالقرب من حلويات السّلطان. وقد تلقّى الإسعافات اللّازمة، ولكنّ حالته الصحيّة غير مستقرّة. وحتّى السّاعة، لم يحضر أحد من ذويه، ولم يتمّ التعرّف إليه.

أوصافه: يبلغ من العمر حوالي 12 سنة، وممتلئ البنية، وأسمر البشرة، وشعره أسود مصبوغ صبغة لون أشقر، ولديه شطب على حاجبه الأيمن.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.