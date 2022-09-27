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طقس أواخر أيلول مشمس وصافٍ

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2022 8:48 صباحًا
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس مستقر وجميل على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الـ٣٠ درجة أقصاها نهارًا فيما تكون معتدلة ليلًا وصباحًا. ويستمر الطقس مستقر طيلة أيام الأسبوع…

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعًا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٧ و٢٨ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الأربعاء والخميس: طقس مشمس، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٢٩ بقاعًا وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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