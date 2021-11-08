طقس بداية الأسبوع مستقر ودافئ

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يرافقنا لأيام عدة. وتبقى درجات الحرارة دافئة نهاراً وفوق المعدلات الموسمية لتعود وتنخفض نهار الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٣ درجة

– الجو : مشمس

– الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢٤ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١٠ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.