طقس حار وارتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس ربيعي حار نهاراً ومريح ليلاً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق المعدلات الموسمية.

ويستمر هذا الارتفاع في الايام المقبلة نتيجة كتل حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٣ و ٣٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٧ درجات

– الجو : قليل السحب

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٨ و ٣١ درجة ساحلا ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاحد: طقس مستقر ومشمس اجمالا يتخلل الجو سحب عالية والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٨ و ٣١ درجة ساحلا ١٣ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.