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طقس حار ورطوبة مرتفعة في لبنان.. إليكم التفاصيل

30 - يونيو - 2021
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي حار نهارا على لبنان ويستمر في الايام المقبلة، والحرارة مستقرة فيما الرطوبة السطحية تستمر مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الخميس : استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الجمعة : استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠ متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

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