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طقس حار يسيطر على لبنان

27 - يونيو - 2021
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي حار اعتيادي على لبنان مع استمرار الارتفاع المحدود والتدريجي.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٨ درجة.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و٢٨ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الثلاثاء: ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و٢٨ درجة عى الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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