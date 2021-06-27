طقس حار يسيطر على لبنان

يؤثر طقس صيفي حار اعتيادي على لبنان مع استمرار الارتفاع المحدود والتدريجي.
تفاصيل طقس اليوم الاحد:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٨ درجة.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين: ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و٢٨ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
الثلاثاء: ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و٢٨ درجة عى الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.