الأحد 9 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 14 نوفمبر 2021 |
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طقس خريفي بامتياز ابتداءً من الأسبوع المقبل

منذ ساعتين
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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أشارت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان إلى أن “طقساً خريفياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس المقبل”.
الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: الطقس غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: الطقس غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية مع رياح ناشطة .

الثلاثاء: الطقس قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

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