طقس خريفي في الأيام المقبلة

يسيطر طقس خريفي اعتيادي حالياً على لبنان مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها الموسمية مع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية.

ولا تزال التوقعات تشير الى انقطاع الأمطار طيلة الاسبوع الحالي باستثناء بعض الرذاذ محلي.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة، بقاعا بين ١٢ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٥ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئياً مع تشكل ضباب

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

طقس اليومَين المقبلًين:

الاثنين: طقس خريفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة فيما يتشكل الضباب على الجبال. والحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٠ و ٢٨ درجة، بقاعاً بين ١٢ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة

الثلاثاء: طقس خريفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة فيما يتشكل الضباب على الجبال. والحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٠ و ٢٨ درجة، بقاعاً بين ١٢ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة