الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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طقس خريفي متقلب وأمطار خفيفة في الأيام المقبلة

منذ 41 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس خريفي معتاد ومتقلب قليلاً بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار ‏‏بدرجات الحرارة لترتفع يوم الثلاثاء‎.‎

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي‎‏:‏

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢١ درجة‎. ‎
‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر
‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س‎ ‎
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠ ٪؜‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٩‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة‎.‎

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي‎: ‎

الاثنين: الطقس متقلب قليلا وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜؜ أمطار رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ ‏‏و٢٦ درجة ساحلا، ١٣ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ ‏‏و٣٠ كم/س‎.‎

الثلاثاء: الطقس مستقر وقليل السحب نهاراً ويصبح متقلبا ليلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، ١٤ و٢٣ درجة ‏‏بقاعاً وبين ١٢ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س‎.‎

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