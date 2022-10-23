طقس خريفي متقلب وأمطار خفيفة في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس خريفي معتاد ومتقلب قليلاً بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار ‏‏بدرجات الحرارة لترتفع يوم الثلاثاء‎.‎

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي‎‏:‏

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢١ درجة‎. ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر

‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س‎ ‎

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠ ٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٩‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة‎.‎

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي‎: ‎

الاثنين: الطقس متقلب قليلا وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜؜ أمطار رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ ‏‏و٢٦ درجة ساحلا، ١٣ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ ‏‏و٣٠ كم/س‎.‎

الثلاثاء: الطقس مستقر وقليل السحب نهاراً ويصبح متقلبا ليلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، ١٤ و٢٣ درجة ‏‏بقاعاً وبين ١٢ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س‎.‎