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طقس ربيعي اعتيادي في الـ”Weekend”

15 - مايو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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لا يزال طقس ربيعي اعتيادي يؤثر على لبنان اليوم مع استقرار نسبي بدرجات ‏حرارة تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً فيما ترتفع احياناً الرطوبة في طبقات الجو ‏مما يؤدي الى تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم السبت‎: ‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٧ درجة وعلى الـ ‏‏١٠٠٠م بين ١٤ و٢٣ درجة‎.‎
‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب لكن يتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة من الساحل ‏فيما يكون الجو قليل السحب بقاعا وفي الداخل‎.‎
‏٣‏‎- ‎الرياح غربية ضعيفة
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي‎:‎

الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ ‏و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح غربية ضعيفة‎.‎

الاثنين: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ ‏و ٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما ‏تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة‎.‎

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