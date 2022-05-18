طقس ربيعي مستقرّ.. إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة، طقس ربيعي ومعتدل مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح حول معدلاتها الموسمية، مع احتمال أمطار يوم الإثنين.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢٢ درجة.

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس معتدل ومستقر قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الجمعة: طقس معتدل ومستقر قليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة تتراوح بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.